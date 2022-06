Na Šmarješkem krepitev turistične ponudbe z grajsko kulturno dediščino

Šmarješke Toplice, 19. junija - Na območju ruševin in posestva gradu Klevevž v Občini Šmarješke Toplice so te dni predstavili projekt Doživetje dediščine Klevevža, s katerim nameravajo okrepiti občinsko turistično ponudbo. Kmetijsko-turistično podjetje Karlovček, ki je nosilec projekta in lastnik tamkajšnjih nepremičnin, je zanj dobilo 20.000 evrov evropske denarne podpore.