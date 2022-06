Dijaki Gimnazije Celje-Center z grafiti okrasili zid na celjskem letnem kopališču

Celje, 16. junija - Dijaki Gimnazije Celje-Center so z grafiti okrasili 90 metrov dolg in dva meta visok zid na celjskem letnem kopališču, ki svoja vrata za obiskovalce odpira v petek. Zaposleni v javnem podjetju Zelenice so zid temeljito obnovili in njegovo površino zgladili, celjska občina pa je kupila 300 raznobarvnih sprejev, so sporočili s celjske občine.