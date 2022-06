Na Ljubljanski borzi v ospredju Krka

Ljubljana, 16. junija - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se danes večinoma višajo, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,93 odstotka. Najprometnejše so z 850.000 evrov prometa delnice Krke, ki so se tudi najbolj podražile. Krepko rast beležijo tudi delnice Cinkarne Celje in Telekoma Slovenije. V prvi kotaciji so se dopoldne pocenile le delnice NLB.