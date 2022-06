V Ljubljani vzpostavili sistem za izposojo električnih koles

Ljubljana, 16. junija - V Ljubljani so uradno odprli sistem za izposojo električnih koles Nomago Bikes. Uporabnikom je na voljo 75 električnih koles z zmogljivostjo baterije od 60 do 80 kilometrov, ki so na voljo na 25 postajah. Najem kolesa za 30 minut znaša 1,3 evra, možen pa je tudi nakup 3-dnevne, tedenske, mesečne ali letne naročnine.