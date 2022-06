Ljubljana, 16. junija - Pogrešajo 72-letno Marijo Zaletel iz Sela pri Pancah, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Ljubljana Moste na 01 586 76 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.

Pogrešana je visoka okoli 160 centimetrov, srednje postave, kratkih sivih las, nosi očala z dioptrijo. Oblečena je v temnomodra športna oblačila in obuta v gumijaste škornje. Pri sebi ima pohodne palice. Oseba ima zdravstvene težave, zaradi katerih bi lahko bila ogrožena.

Nazadnje so jo videli v sredo v bližini doma. Najverjetneje je na območju Sela pri Pancah in Malega Lipoglava. Na navedenem območju že od srede poteka širša iskalna akcija, vendar pogrešane še niso našli, so še sporočili s policije.