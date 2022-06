V okviru projekta Engreen popisali in pregledali kale v zahodni Sloveniji

Koper, 16. junija - V okviru projekta Engreen, ki ga je kot vodilni partner izvajal Park Škocjanske jame, so 29 mesecev zbrali podatke o kalih v zahodni Sloveniji in vzhodnem delu Furlanije Julijske krajine. S tem so, kot ocenjujejo, pomembno prispevali k popisu kalov, studencev in suhih zidov ter k njihovi obnovi, ki bo sledila.