V Šentvidu pri Stični v uporabo predali prenovljeno dvorano tamkajšnjega doma kulture

Šentvid pri Stični, 16. junija - V Šentvidu pri Stični so ob krajevnem prazniku v uporabo predali prenovljeno dvorano tamkajšnjega doma kulture. Dvorano s skoraj 100-letno bogato kulturno zgodovino, so v zadnjih dveh letih temeljito prenovili in jo prilagodili potrebam sodobnih kulturnih in umetniških programov, so sporočili z občine.