V Sevnici kot kulturni spomenik ohranili brivsko-frizerski salon Kreutz

Sevnica, 16. junija - V Sevnici bodo drevi ob 17. uri predstavili ohranjeni in nedavno restavrirani brivsko-frizerski salon Kreutz z začetka prejšnjega stoletja na tamkajšnjem Glavnem trgu. Ohranili in zaščitili so ga kot mestno kulturno dediščino. Naložba je stala nekaj manj kot 40.000 evrov. Z nekaj manj kot 18.000 evri je naložbo podprlo ministrstvo za kulturo.