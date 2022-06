Spomladi Maribor obiskalo podobno število turistov kot v predkoronskem času

Maribor, 18. junija - Podatki za spomladanske mesece potrjujejo, da se turizem vrača tudi v Maribor. Kot so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor, so se v marcu, aprilu in maju v štajerski prestolnici približali številu nočitev v omenjenih mesecih v letu 2019. Največ nočitev so sicer ob domačih obiskovalcih ustvarili gostje iz Hrvaške in Nemčije.