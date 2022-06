Evropske borze končale z rastjo; nafta in evro cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 15. junija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali, saj se je Evropska centralna banka (ECB) zavezala, da bo ublažila stres na nestabilnih trgih obveznic evroobmočja, vlagatelji pa so se pripravljali tudi na večje zvišanje obrestnih mer v ZDA, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Nafta in evro sta se pocenila.