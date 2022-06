Washington, 15. junija - Poslovne zaloge so v ZDA aprila od marca narasle za 1,2 odstotka na 2345,1 milijarde dolarjev, potem ko so mesec dni prej narasle za 2,4 odstotka, poroča ministrstvo za trgovino ZDA. V primerjavi z aprilom lani so zaloge narasle za 16,6 odstotka.