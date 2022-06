Na konferenci o trajnostni transformaciji podjetij predvsem o pomenu tega procesa

Ljubljana, 15. junija - Podjetja morajo proces trajnostne transformacije začeti, ko dobro poslujejo, ne pa, ko so v krizi. Tista, ki so se procesa že lotila, se hitreje razvijajo, ustvarjajo boljšo vrednost in hkrati izboljšujejo svojo konkurenčno prednost na trgu. Trajnostni razvoj je nuja, je bila rdeča nit današnje konference o trajnostni transformaciji podjetij.