Povečanje števila vpisnih mest za tujce na študijskih programih univerz v Ljubljani in Mariboru

Ljubljana, 15. junija - Vlada je na današnji seji sprejela sklep o soglasju k omejitvam vpisa za tujce iz držav nečlanic EU v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe ljubljanske in mariborske univerze v študijskem letu 2022/2023. Univerzi sta povečali vpisna mesta za enajst študijskih programov, so po seji sporočili iz urada vlade za komuniciranje.