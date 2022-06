Na konferenci Velo-city poudarili pomen političnega poguma za oblikovanje trajnostnih politik

Ljubljana, 15. junija - Na kolesarski konferenci Velo-city so razpravljalci danes podčrtali pomen političnega poguma pri oblikovanju trajnostnih politik. Ljubljanski župan Zoran Janković je spomnil na začetni upor gostincev in trgovcev do zapiranja mestnega središča za motorni promet. Danes bi se večina uprla ponovnemu odpiranju tega območja za avtomobile, je prepričan.