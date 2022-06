Ljubljanska borza: Krepka rast tečaja delnic Cinkarne Celje

Ljubljana, 15. junija - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes opravili za nekaj manj kot 1,11 milijona evrov poslov. Najprometnejše so bile delnice Cinkarne Celje, katerih tečaj se je po izglasovanju bistveno višje dividende za letos zvišal za več kot tri odstotke. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je vseeno izgubil 0,12 odstotka in se ustavil pri 1146,84 točke.