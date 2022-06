Gozdarji pripravili delavnico o novem prometnem režimu na Pokljuki

Bled, 15. junija - Blejska območna enota Zavoda za gozdove Slovenije je danes na Bledu pripravila delavnico o mirnih območjih na Pokljuki, ki so jih vzpostavili v okviru projekta VrH Julijcev in so namenjene izboljšanju habitatov, zlasti za divje peteline. Postavljenim zapornicam na gozdnih cestah se morajo privaditi ne le obiskovalci temveč tudi gozdarji.