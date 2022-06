Ministrstvo: Nasilje nad starejšimi še vedno del našega vsakdana

Ljubljana, 15. junija - Ministrstvo za delo ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi opozarja, da kljub različnim akcijam o ozaveščanju problematike nasilja in zavedanju, da je to vedno in povsod nedopustno, je tovrstno nasilje žal še vedno prepogosto del našega vsakdana. Nasilje ni dopustno, do njega moramo imeti ničelno toleranco, so zapisali.