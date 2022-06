Na MZZ poimenovali dvorano po Borisu Pahorju

Ljubljana, 15. junija - Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon se je danes poklonila spominu na pisatelja in zamejskega Slovenca Borisa Pahorja in po njem poimenovala dvorano na ministrstvu za zunanje zadeve. Zbrane na današnji slovesnosti je nagovoril tudi Pahorjev sodobnik, prijatelj in sodelavec Evgen Bavčar.

"V izjemno čast mi je to dvorano poimenovati po Borisu Pahorju in želim si, da bi dogajanje v njej odsevalo veličino njegovega duha," je dejala ministrica v nagovoru, v katerem je zbrane na kratko popeljala skozi življenje in delo literata, pričevalca in velikega Evropejca Borisa Pahorja.

Kot je dejala ministrica, so se slovenski diplomati s Pahorjem pogosto srečevali, tako doma kot v tujini, ter mu ponosno nudili podporo pri deljenju njegovih pričevanj.

Ministrica se je spomnila tudi podelitve naziva državljana Evrope, ki ga je Pahor leta 2014 na pobudo vseh osmih takratnih slovenskih evropskih poslancev prejel v Evropskem parlamentu. Tedaj je bila tudi sama evropska poslanka.

Ta naziv so Pahorju podelili za njegov prispevek pri spodbujanju boljšega razumevanja in tesnejšega sodelovanja med Evropejci ter za krepitev evropskega duha.

"Na slavnostnih dogodkih v Ljubljani in v Bruslju je kljub visoki starosti vedno nastopal zelo živahno, ponosno in predvsem pokončno," se je spominjala Fajonova. Govor je sklenila z mislijo, da Pahor s svojo življenjsko zgodbo in neumornim bojem za slovenstvo ostaja njen navdih ter vzornik pri diplomatskem zavzemanju za slovenske interese v nepredvidljivem svetu, v kakršnem je tudi sam živel.

Na ministrstvu si želijo, da bi bila dvorana Borisa Pahorja "presečišče mnenj, idej, načrtov in politik ter mesto srečevanja s prijatelji in partnerji iz Evrope in preostalega sveta".

"Boris Pahor je zame in tudi za mnoge Slovence simbolni garant etičnosti Slovenstva," je dejal dolgoletni Pahorjev prijatelj, filozof, fotograf in aktivist Evgen Bavčar.

Bavčar je tako kot Pahor v mnogih letih življenja v Parizu dodobra izkusil življenje zunaj domovine, zaslužen pa tudi za predstavitev Pahorjevih del Franciji. Prek slednje sta jih spoznali tudi Nemčija in Italija ter nadalje cel svet. Ob koncu svojega govora je Bavčar izrazil željo, da bi ideje Borisa Pahorja sprejemala tudi slovenska diplomacija.

Današnje slovesnosti se je udeležila tudi državna sekretarka na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar. Iz urada so sporočili, da želijo vzpodbuditi razpravo o oblikovanju Borisu Pahorju posvečenega sklada, ki bi podpiral ter nagrajeval izobraževanje, raziskovanje in ustvarjanje mladih Slovencev v domovini in tujini.

Dogodka sta se udeležila tudi predsednika obeh krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji, Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij, Ksenija Dobrila in Walter Bandelj.

V luči smrti Borisa Pahorja se bodo danes začeli tudi 27. Slovenski dnevi knjige. Na otvoritvenem dogodku vseslovenskega festivala knjig, ki vsako leta poteka v Ljubljani in več partnerskih mestih, bo odlomke iz Pahorjevega romana Nekropola interpretiral Pavle Ravnohrib, nakar bo sledil literarni večer Društva slovenskih pisateljev.