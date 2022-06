Cene občinskih storitev najnižje na vzhodu države, višje na zahodu

Ljubljana, 15. junija - Raziskava računskega sodišča o cenah občinskih storitev je pokazala, da so ob upoštevanju kriterija skupnih mesečnih stroškov ter kriterija pogostosti najvišjih oziroma najnižjih cen med najcenejšimi slovenskimi občinami najpogosteje Videm, Črenšovci in Turnišče, med najdražjimi pa Izola, Šmartno pri Litiji, Ig, Miren-Kostanjevica in Mengeš.