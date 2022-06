V Novi Gorici podelili priznanja najboljšim inovatorjem

Nova Gorica, 15. junija - V Novi Gorici je Severno Primorska gospodarska zbornica pri GZS danes podelila priznanja najboljšim inovatorjem v regiji. Podelili so pet zlatih, 11 srebrnih in tri bronasta priznanja. Štiri z zlatim priznanjem nagrajene regionalne inovacije so se uvrstile v tekmovanje za najvišje nagrade na nacionalni ravni.