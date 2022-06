Begunska skupnost z drugo knjigo zgodb beguncev in migrantov

Ljubljana, 15. junija - Begunska skupnost v Sloveniji je pod okriljem Ambasade Rog izdala že drugo knjigo Tukaj smo, v kateri so zbrali pripovedi beguncev in migrantov. S knjigo v štirih jezikih želijo deliti svoje izkušnje in hkrati skozi osebne zgodbe opozoriti na težave, s katerimi se srečujejo kot begunci in migranti v Sloveniji.