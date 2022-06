Na posvetu poudarili pomen soočanja različnih mnenje glede epidemije covida-19

Ljubljana, 15. junija - Sogovorniki z različnih sfer družbe so na posvetu v organizaciji predstavnika civilne družbe Blaža Filipiča poudarili pomen soočanja in vključevanja različnih mnenj glede epidemije covida-19. Med drugim so izrazili več kritik glede soočanja z epidemijo v preteklih dveh letih, predvsem na področju epidemičnih ukrepov.