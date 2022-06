Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne z rastjo

Ljubljana, 15. junija - Indeks SBI TOP se je dopoldne na Ljubljanski borzi okrepil za 0,88 odstotka. Nad gladino so indeks potisnile predvsem delnice Krke in Zavarovalnice Triglav. Slednje so pridobile 2,72 odstotka, Krkine pa so ob nekaj več kot 90.000 evrov prometa beležile 1,51-odstotno rast. V prvi kotaciji močno rast beležijo tudi delnice Cinkarne Celje.