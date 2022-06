Aprila več potnikov tako na avtobusih in vlakih kot na letališču in v pristaniščih

Ljubljana, 15. junija - Avtobusi in vlaki so aprila prepeljali več potnikov kot aprila lani. Mnogo več potnikov je bilo tudi v letališkem prometu, prav tako so več potnikov zabeležili v slovenskih pristaniščih, je danes objavil državni statistični urad. Število prvič registriranih novih osebnih avtomobilov je medletno upadlo za štiri odstotke.