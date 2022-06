Na Sveti gori namenu predali prenovljene prostore

Sveta Gora, 15. junija - Na Sveti gori nad Novo Gorico so namenu predali prenovljene prostore nekdanjega skladišča tamkajšnje restavracije. Z njimi so pridobili prostor za različna druženja, pogostitve večjih zaključenih skupin in različne prireditve. V tem primorskem romarskem središču sicer načrtujejo tudi ureditev romarskega doma.