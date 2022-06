Po odpravi računalniške napake švicarski zračni prostor znova odprt

Ženeva/Zürich, 15. junija - Švicarski zračni prostor se je ponovno odprl, potem ko je okvara računalniškega sistema za nadzor zračnega prometa pri podjetju Skyguide danes zjutraj prizemljila lete po vsej državi. Mednarodni letališči v Ženevi in Zürichu sta na Twitterju sporočili, da so letala že začela znova vzletati in pristajati.