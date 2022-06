Ustanovljeno nacionalno stičišče za senzorične raziskave živil

Ljubljana, 15. junija - Na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Sloveniji so v torek v okviru strateško razvojno-inovacijskega partnerstva SRIP Hrana ustanovili nacionalno stičišče za senzorične raziskave živil. To je pomemben doprinos k razvoju in večji prepoznavnosti ter inovativnosti slovenskega agroživilstva, so poudarili v zbornici.