Slovenska in japonska izvozna banka z dogovorom o sodelovanju

Ljubljana/Tokio, 15. junija - Slovenska izvozna in razvojna banka (SID banka) in Japonska banka za mednarodno sodelovanje (JBIC) sta podpisali dogovor o krepitvi in spodbujanju sodelovanja med Japonsko in Slovenijo za ustvarjanje novih poslovnih priložnosti na področjih, kot so digitalizacija, čista energija, okolje in kakovostna infrastruktura v Sloveniji in tretjih državah.