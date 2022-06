Nafta nekoliko dražja

Singapur, 15. junija - Cene surove nafte so se v današnjem azijskem trgovanju še nekoliko zvišale. Tokrat so na rast po poročanju nemške tiskovne agencije dpa vplivali novi gospodarski podatki s Kitajske. Podatki o obsegu proizvodnje in o prodaji na drobno v drugem največjem gospodarstvu na svetu so nekoliko boljši od pričakovanih.