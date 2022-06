Predsednik Pahor položil venec k Lipi sprave

Ljubljana, 14. junija - Predsednik republike Borut Pahor je danes položil venec k Lipi sprave na ljubljanskih Žalah. V nagovoru je dejal, da se ob tem, ko k lipi sprave zadnjič polaga venec, zahvaljuje vsem, ki so v času slovenske politične pomladi in v času osamosvajanja, demokratizacije in izgradnje nove države razumeli pomen iskanja resnice, sprave in sožitja.