Novo vodstvo SŠK s papežem tudi o obravnavi spolnega nasilja v Cerkvi

Vatikan/Ljubljana, 14. junija - Novo vodstvo Slovenske škofovske konference (SŠK) je bilo v ponedeljek in danes na obisku v Vatikanu na nekaterih uradih Svetega sedeža. Sprejel jih je tudi papež Frančišek, s katerim so med drugim govorili o nujnosti dosledne obravnave spolnega nasilja v Cerkvi in ničelne tolerance do tega, so sporočili iz SŠK.