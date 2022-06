Rusija vstop v državo prepovedala 49 Britancem

Moskva, 14. junija - Ruske oblasti so danes sporočile, da so na črno listo uvrstile 49 državljanov Velike Britanije, med njimi obrambne uradnike ter ugledne novinarje in urednike britanske javne radiotelevizije BBC ter časnikov Financial Times in Guardian. Obtožili so jih namernega širjenja lažnih informacij o Rusiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.