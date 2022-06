Načrtovalci za celovito reševanje protipoplavne zaščite Pirana, med občani tudi pomisleki

Piran, 15. junija - Občina Piran je v torek izvedla javno predstavitev idejne zasnove projekta protipoplavne zaščite mesta Piran, na kateri so snovalci načrtov in predstavniki direkcije za vode, ki je predvidena kot investitor, poudarili pomen celovitega reševanja problematike. Več občanov, med njimi občinski svetniki, je izrazilo pomisleke in posvarilo pred hitenjem.