Saganu tretja etapa v Švici

Bern, 14. junija - Slovak Peter Sagan je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Švici. Po 177 kilometrih od Aescha do Grenchena je dobil zaključni sprint, v katerem je bil močnejši od Francoza Bryana Coquarda in Norvežana Alexandra Kristoffa. Za Sagana je bila to že 18. etapna zmaga na dirki po Švici v dolgoletni karieri.