Zaradi izbruha opičjih koz se bo sestal odbor za izredne razmere WHO

Ženeva, 14. junija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) bo 23. junija odločala o tem, ali gre v primeru izbruha opičjih koz za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju, so danes sporočili iz WHO. "Ne želimo čakati, da razmere uidejo izpod nadzora," je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa dejal strokovnjak WHO Ibrahima Socé Fall.