Premiera filma Pot domov o košarkarju Juretu Zdovcu

Ljubljana, 14. junija - Pot domov, igrano-dokumentarni celovečerni potret izjemnega slovenskega košarkarja Jureta Zdovca, so danes premierno predvajali v ljubljanskem Kinu Šiška. V filmu zgodbo pripovedujeta Zdovc in nekdanji novinar in komentator TV Slovenije Miha Žibrat, ki je umrl prejšnji teden.