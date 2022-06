Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 14. junija - Indeksi na newyorških borzah so se ob začetku trgovanja dvignili nad gladino in delno nadoknadili ponedeljkove izgube. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji nestrpni pred sredinim zaključkom zasedanja ameriške centralne banke Federal Reserve. Analitiki ugibajo, ali bo banka presenetila z dvigom ključne obrestne mere za 0,75 odstotne točke.