Občina Ankaran v štipendiranje dijakov in študentov

Ankaran, 14. junija - Občinski svet Občine Ankaran je sprejel odlok o štipendiranju dijakov in študentov iz Občine Ankaran. S tem želi občina spodbujati izobraževanje, povečati dostopnost in dosegati višje ravni izobrazbe, izboljšati zaposljivost ter aktivno vključevanje mladih v lokalno okolje, so danes sporočili z Občine Ankaran.