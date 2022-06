Svetina: Ukrepanje in učenje odnosov temeljna ključa do zmanjšanja nasilja nad starejšimi

Ljubljana, 14. junija - Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, ki ga obeležujemo 15. junija, poudarja, da sta ustrezno ukrepanje na eni strani in učenje odnosov na drugi temeljna ključa do zmanjšanja nasilja nad starejšimi, so sporočili iz urada varuha.