O kandidatih za viceguvernerja in predsednika računskega sodišča več v četrtek

Ljubljana, 14. junija - V Gibanju Svoboda si bodo glede kandidatov za viceguvernerja Banke Slovenije in predsednika računskega sodišča vzeli čas še do četrtka. "Do takrat bodo opravili dodatna posvetovanja," je danes po pogovorih s predsednikom republike Borutom Pahorjem na to temo povedal vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovic.