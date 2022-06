Ljubljana, 14. junija - Pogovorni večer Nad obalo se jasni časopisa in portala OBALAplus, na katerem bodo gostje župani istrskih občin - Đenio Zadković (Piran), Aleš Bržan (Koper), Danilo Markočič (Izola) in Gregor Strmčnik (Ankaran), bo danes ob 20. uri na velikem odru koprskega gledališča na Verdijevi 3 v Kopru, so sporočili iz časopisa in portala OBALAplus.