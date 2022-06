Pahor odlikoval Elzo Budau, Edwarda Cluga in Ervina Hartmana

Ljubljana, 14. junija - Predsednik republike Borut Pahor je podelil odlikovanja trem kulturnikom. Srebrni red za zasluge sta prejela pesnica in šansonjerka Elza Budau ter koreograf in plesalec Edward Clug. Medaljo za zasluge je prejel dirigent Ervin Hartman, so sporočili iz predsednikovega urada.