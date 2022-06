Še vedno pogrešajo mater in hčer iz Radomelj

Ljubljana, 14. junija - Svojci še vedno pogrešajo 52-letno Meliso Smrekar in njeno 10-letno hčer Julijo Pogačar iz Radomelj, ki so ju nazadnje videli sredi novembra v okolici Kamnika, od koder naj bi odšli na krajši dopust. Kot so sporočili s PU Ljubljana, ju do danes še niso našli, zato še naprej vse, ki bi imeli kakršne koli podatke, prosijo, da jih o tem obvestijo.