Letošnja sezona v SNG Nova Gorica smelejša

Nova Gorica, 14. junija - Nova sezona v Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Nova Gorica prinaša devet premier - osem za odraslo občinstvo in eno mladinsko, so razkrili na današnji novinarski konferenci. Po dveh koronskih letih, ko je bilo potrebnega precej prilagajanja za izvedbo sezone, so prihajajočo zastavili bolj ambiciozno, je povedal umetniški vodja Marko Bratuš.