Prebivalci Ceršaka in Moja Mura zaskrbljeni pozivajo k hitremu ukrepanju

Ceršak, 14. junija - Predstavniki civilnih inicativ Narava Slovenskih goric in Proti kompostarni v Ceršaku so skupaj z Zvezo društev Moja Mura znova izrazili zaskrbljenost zaradi po njihovem mnenju spornega kopičenja med 150.000 in 200.000 ton odpadkov na otoku v reki Muri pri Ceršaku. Pristojne institucije so zato pozvali k hitrem in učinkovitem ukrepanju.