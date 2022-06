28-letni Srb v kombiju nezakonito prevažal tujce

Koper, 14. junija - Policisti so v ponedeljek ob 8.30 pri Ilirski Bistrici ustavili kombi ljubljanske registracije, ki ga je vozil 28-letni državljan Srbije. V vozilu pa je bilo še 13 tujcev, ki so v Slovenijo vstopili nezakonito, in sicer štirje državljani Nepala, dva državljana Pakistana in sedem državljanov Afganistana.