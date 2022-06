Pred dnevom boja proti nasilju nad starejšimi za ustrezno ukrepanje v primeru nasilja

Ljubljana, 14. junija - V Srebrni niti in zdravstveni in babiški negi so pred mednarodnim dnevom boja proti nasilju nad starejšimi, 15. junijem, spomnili na nedavno posilstvo in poskus posilstva stanovalk v domu starejših v Postojni in pozvali k ustrezni pomoči žrtvama. V zdravstveni in babiški negi so v zvezi z ukrepanjem ob nasilju nad starejšimi pripravili priporočila.