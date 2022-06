Leto pred ženskim EP v Sloveniji sprememba prizorišča

Ljubljana, 14. junija - Košarkarice bodo naslednje leto na največjem tekmovanju v Evropi nastopile tudi v Sloveniji, odštevanje do evropskega prvenstva se bo začelo 15. junija, ko bo do začetka še natanko leto dni. Prišlo pa je do spremembe prizorišča, saj bodo slovenske tekme po novem v Ljubljani, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.