V Gorici za izvolitev župana potreben drugi krog, Gabrovec že prevzel županovanje

Gorica, 14. junija - Delne lokalne volitve v Italiji so v nedeljo prinesle več novih županov, ponekod pa bo potreben drugi krog. V Gorici se bosta 26. junija pomerila dosedanji župan Rodolfo Ziberna in Laura Fasiolo. Za župana občine Devin - Nabrežina je bil izvoljen Igor Gabrovec, ki je že prevzel županovanje in dal na mestno hišo nemudoma izobesiti slovensko zastavo.

Kandidat desne sredine Ziberna je v Gorici osvojil skoraj 42-odstotno podporo, za nekdanjo senatorko ter kandidatko Demokratske stranke Lauro Fasiolo pa je glasovalo skoraj 31 odstotkov volivcev. Poleg več državljanskih list je kandidatko podprla tudi stranka Slovenska skupnost.

Iz njenih vrst prihaja tudi slovenski zamejec Igor Gabrovec, dolgoletni član deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine, ki je bil v nedeljo izvoljen za župana občine Devin - Nabrežina. Z nekaj več kot 51 odstotki glasov je premagal dosedanjo županjo Danielo Pallotta.

Na položaju deželnega svetnika ga bo nasledil nekdanji župan občine Repentabor Marko Pisani, ki bo v deželnem svetu sedel eno leto do deželnih volitev, ki bodo v FJK prihodnje leto, poroča Primorski dnevnik.

Gabrovec je danes po poročanju časnika tudi že uradno prevzel županovanje, ob čemer je izrazil upanje, da bodo lahko vsi skupaj sodelovali. Levosredinska večina bo v občinskem svetu imela deset svetnikov, opozicija pa šest, vključno z bivšo županjo.

Gabrovčev prvi ukaz je bil sicer izobesiti slovensko zastavo na mestno hišo, na kar je že večkrat opozarjal kot vodja opozicije. Doslej sta razen ob nekaterih priložnostih viseli le italijanska in zastava Evropske unije.

Številni, med njimi slovenska senatorka v rimskem parlamentu Tatjana Rojc, so opozorili tudi na odsotnost slovenskih zastav na nekaterih voliščih v nedeljo. Tržaški prefekt in vladni komisar za FJK Annunziato Varde bo na to temo danes sprejel predstavnika krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in Sveta slovenskih organizacij (SSO). Sestanka naj bi se udeležil tudi slovenski konzul v Trstu Peter Golob, še navaja Primorski dnevnik.

Lokalne volitve so v nedeljo sicer potekale v okoli 1000 od 8000 občin, štetje glasov se je ponekod v ponedeljek zavleklo do poznih večernih ur. V Palermu je bil za župana izvoljen kandidat Lige in stranke Naprej Italija Roberto Lagalla. Župana so že v prvem krogu dobila tudi mesta Genova, L'Aquila in La Spezia, v Veroni pa bo potreben drugi krog, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.