Bojevniki le še zmago oddaljeni od naslova prvaka lige NBA

San Francisco, 14. junija - Košarkarji Golden State Warriors so le še zmago oddaljeni od naslova prvaka severnoameriške lige NBA. Bojevniki so zmagali pod obročema domače dvorane Chase Center v San Franciscu. Na peti tekmi velikega finala so slavili z izidom 104:94 ter v boju na štiri zmage proti Boston Celtics povedli s 3:2.